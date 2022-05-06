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    06 мая 2022, 04:15

    Стали известны подробности смертельного ДТП с участием блогера Некоглая

    Очевидец аварии с участием Некоглая: в машине виновника ДТП пахло перегаром

    Полина Созыкина

    Подробности ДТП в центре Москвы рассказал очевидец происшествия. Молодой человек отметил, что в машине каршеринга пахло перегаром, об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале. По предварительной информации, именно этот автомобиль стал виновником столкновения.

    Стали известны подробности смертельного ДТП с участием блогера Некоглая

    Очевидец рассказал, что после аварии люди подошли и перевернули машину Kia Rio, ее забросило на левый бок. Внутри обнаружили водителя без признаков жизни и трех пассажиров. По словам очевидца, пульса у водителя уже не было.

    «Перегаром пахло. Один пьяный точно был», — сообщил очевидец.

    По предварительным данным, виновником аварии стал водитель каршеринга. Он ехал на красный свет и врезался в Porsche, в котором находились блогер Некоглай (Николай Лебедев), боец ММА Асхаб Магомедов и девушка. Стримера и спортсмена доставили в больницу.