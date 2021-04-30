Стали известны подробности смертельного ДТП на Ставрополье

Жертвами ДТП на Ставрополье стали четыре ребенка и один взрослый, сообщил «360» в региональном УГИБДД. По предварительным данным, поездка детей не была организована школой. За рулем микроавтобуса, предположительно, был отец кого-то из детей.

«Авария произошла около 16:20–16:30. Водитель тяжелого груженого большегруза по не известной пока причине допустил опрокидывание прицепа. Он рухнул прямо на микроавтобус с детьми», — сообщил собеседник «360».

Ребята ехали на соревнования из Волгоградской области в Черкесск. У всех пострадавших очень тяжелые травмы. Их доставили Грачевскую районную больницу. Там пока отказались называть точное число раненых.

По данным краевого Минздрава, травмы получили трое взрослых и 13 детей. Двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил «Интерфакс».

На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД и МЧС. Устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии.