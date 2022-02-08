Стали известны подробности пожара в порту Тамань

Компания ЗАО «Таманьнефтегаз» рассказала подробности пожара, который произошел в порту Тамань. Об этом сообщила «Деловая газета.Юг»

По данным телеканала «Царьград», в компании отметили, что возгорание началось в Таманском терминале навалочных грузов. В этот момент там проходили работы по модернизации лентоочистителя конвейера.

На место происшествия приехали сотрудники аварийно-спасательного формирования компании. В течение двух часов все потушили. Пострадавших нет.