Стали известны подробности пожара в квартире на Плесецкой в Петербурге

Появилась информация о пожаре в квартире студии на Плесецкой улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Возгорание произошло 11 марта. В пожаре погиб мужчина, который жил в этой квартире. Соседи рассказали, что в последнее время он начал выпивать, и это могло стать причиной возгорания.

18 сотрудников МЧС оперативно потушили пожар, но мужчина погиб. Врачи лишь констатировали его смерть.