Эксклюзив 06 августа 2023, 19:29 Стали известны подробности пожара в частном доме в Новой Москве Источник «360»: обрушение кровли произошло при пожаре в частном доме в Новой Москве РИА «Новости»

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В садовом доме, сгоревшем в деревне Говорово поселения Московский в НАО, обвалились кровля и мансарда. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

О пожаре стало известно примерно в 17:00 6 августа, наряд пожарных не сразу сумел проехать к месту возгорания из-за узкой дороги.

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Прибыв на место, специалисты выяснили, что в доме горит электрощитовая. Кровля и мансардный этаж к этому времени уже обрушились.

К 18:00 горение удалось ликвидировать, тогда же и обнаружили тело женщины, которую опознали как 54-летнюю хозяйку дома.

Ранее прокуратура Москвы сообщила, что из-за гибели женщины ведомство берет под контроль проверку обстоятельств, при которых произошел пожар.