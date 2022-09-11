«Пленка горела, капала на детей». Стали известны подробности инцидента в квест-руме в Москве | 360°

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«Пленка горела, капала на детей». Стали известны подробности инцидента в квест-руме в Москве

Источник «360»: причиной инцидента в квест-руме в Москве стал бракованный газовый баллон

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Стали известны подробности инцидента в квест-руме на юго-востоке Москвы, где пострадал подросток. Как сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией, на месте происшествия взорвался газовый баллон, пламя от которого перекинулось на потолок помещения.

По информации источника, подростки проходили квест. Им попался бракованный газовый баллон. Он взорвался, и пламя от него перебросилось на потолок квест-рума.

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«Загорелся пластиковый потолок, занавешенный какой-то пленкой. Эта пленка горела, капала на детей», — рассказал источник.

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Подростки находились в клетке и не могли выбраться самостоятельно. Их пытались тушить через решетку, участники инцидента получили ожоги разной степени тяжести.

По факту происшествия проводится проверка. Следователи планируют опросить участников и организаторов квеста.

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