Эксклюзив 06 июня 2023, 12:29 Стали известны подробности об умерших от сидра в Нижегородской области Источник «360»: гражданские супруги отравились сидром и умерли в Нижегородской области РИА «Новости»

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Мужчина и женщина в городе Богородске Нижегородской области выпили пивной напиток «Мистер Сидр» и умерли. В их квартире обнаружили пустые бутылки, рассказал «360» источник.

«Двое жителей Богородска погибли. Сергей А. 1973 года рождения и его гражданская жена Светлана Н., которая младше на два года. Пара приобрела сидр в магазине „Кружка“. Дома у погибших обнаружены пустые бутылки из-под пивного напитка „Мистер Сидр“», — рассказал источник.

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По его словам, вскрытие подтвердило причину смерти: у пострадавшего нашли метанол в крови.

Источник уточнил, что другая семейная пара, которая, которая также отоварилась в магазине «Кружка», находится в реанимации. В соцсетях родственники просят помолиться об их выздоровлении.

«Просто помолитесь за здравие», — гласит подпись по фото из больницы в социальной сети «ВКонтакте».

За жизнь жительницы Богородска Ксении Л. 1990 года рождения борются врачи-реаниматологи.

По данным Роспотребнадзора региона, всего на территории области зарегистрировано шесть случаев отправления напитком, из них два летальных.