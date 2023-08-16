Эксклюзив 16 августа 2023, 16:44 Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом в Москве Пострадавшую в ДТП с грузовиком и автобусом в Москве семилетнюю девочку госпитализировали РИА «Новости»

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В ДТП на Михайловской улице в Москве пострадали семилетняя девочка и женщина 56 лет. Обе получили порезы разной степени тяжести. Об этом рассказал источник «360» в экстренных службах столицы.

По его словам, девочку с резаной раной правого предплечья отправили в травмпункт при ГБУЗ Детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой. Пострадавшая женщина получила множественные порезы и ссадины правого предплечья, однако от госпитализации она отказалась.

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Как уточнил источник, по предварительным данным, в ДТП виновен водитель грузового автомобиля, который двигался задним ходом. В автобусе во время столкновения было десять человек. Одну полосу из двух по Михайловской улице пришлось перекрыть, однако затруднений движения эта мера не вызвала благодаря регулировщикам.

Авария в Коптеве произошло днем 16 августа, рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом.