16 августа 2023, 16:44
Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом в Москве
Пострадавшую в ДТП с грузовиком и автобусом в Москве семилетнюю девочку госпитализировали
В ДТП на Михайловской улице в Москве пострадали семилетняя девочка и женщина 56 лет. Обе получили порезы разной степени тяжести. Об этом рассказал источник «360» в экстренных службах столицы.
По его словам, девочку с резаной раной правого предплечья отправили в травмпункт при ГБУЗ Детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой. Пострадавшая женщина получила множественные порезы и ссадины правого предплечья, однако от госпитализации она отказалась.
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Как уточнил источник, по предварительным данным, в ДТП виновен водитель грузового автомобиля, который двигался задним ходом. В автобусе во время столкновения было десять человек. Одну полосу из двух по Михайловской улице пришлось перекрыть, однако затруднений движения эта мера не вызвала благодаря регулировщикам.
Авария в Коптеве произошло днем 16 августа, рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом.
ДТП
Москва 2023
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