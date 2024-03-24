Происшествия 24 марта 2024, 13:32 Стали известны подробности о состоянии пострадавших в Crocus City Hall Минздрав: в больницах остаются 110 пострадавших в теракте в Подмосковье Dmitry Golubovich/Global Look Press

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В больницах остаются 110 пострадавших во время теракта в подмосковном Crocus City Hall. Об этом рассказал сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, сообщило РИА «Новости».

«По оперативным данным, из стационаров в связи с улучшением самочувствия выписаны 32 человека», — сказал он.

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В крайне тяжелом состоянии остаются 12 взрослых. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.

Погибшими при атаке боевиков, произошедшей вечером 22 марта в Crocus City Hall, числятся 133 человека. Известно также о 154 пострадавших. Президент Владимир Путин пообещал покарать всех исполнителей, организаторов и заказчиков преступления.

Ранее спасатели приступили к разбору сцены в Crocus City Hall, рухнувшей в результате пожара, устроенного боевиками. После завершения работ туда смогут загнать 100-тонный кран для расчистки завалов.