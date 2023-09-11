Происшествия 11 сентября 2023, 12:37 Стали известны подробности о смертельном отравлении москвички Mash: после смертельного отравления в Хамовниках начали проверку в магазинах Unsplash

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В центре Москвы женщина приобрела арбуз в магазине «Фруктовый рай», а позже скончалась от отравления. Стало известно, что она страдала рядом хронических заболеваний. В том числе — гепатитом. Следственный комитет России взял дело на контроль, передал Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, москвичка купила арбуз в магазине «Фруктовый рай» рядом со станцией метро «Спортивная».

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По данным Shot, арбуз привезли из Астрахани. Сотрудники правоохранительных органов приступили к обыскам, изъяли продукцию для исследований, а также к проверке документов сотрудников.

Также, как передал Mash, аналогичная ситуация коснулась и всех ближайших точек.

Кроме этого, стало известно, что вместе с погибшей арбуз ели и ее родственники. Они чувствуют себя нормально. Женщина, которая умерла после употребления в пищу ягоды, страдала рядом хронических заболеваний. В том числе гепатитом. Следственный комитет приступил к проверке всех обстоятельств произошедшего.

Ранее юная петербурженка выпила пива и попала в больницу с признаками острого отравления.