«Неправда». Источник сообщил, что некрофил из Подмосковья не работал ритуальным агентом | 360°

Эксклюзив 04 октября 2022, 23:39 Поделиться Telegram

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Viber «Неправда». Источник сообщил, что некрофил из Подмосковья не работал ритуальным агентом Источник «360»: некрофил из Орехово-Зуева не работал в ритуальном агентстве РИА «Новости»

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Мужчина из Подмосковья, перевозивший в автомобиле выкопанный на кладбище труп женщины, не работал в ритуальной службе, рассказал источник «360». По его словам, история получила широкую огласку, и о задержании молодого человека уже узнали его родственники, включая мать.

Ряд изданий сообщил, что задержанный в Орехово-Зуеве работал в ритуальной службе.

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«Нет, это все неправда», — заявил собеседник «360».

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Все случилось накануне. Полицейские в Орехово-Зуевском городском округе остановили автомобиль. За рулем оказался 29-летний местный житель. Стражи правопорядка попросили его открыть багажник. Там они обнаружили тело женщины, сообщил Telegram-канал «112». Водителя задержали и доставили в отделение.

В ходе допроса мужчина рассказал, что состоял на форуме некрофилов, где ему посоветовали выкопать тело. Задержанный арендовал машину и отправился на кладбище. Там он выбрал свежую могилу и воплотил план в жизнь. По данным издания, молодой человек собирался совершить с телом половой акт. Правоохранители начали проверку в отношении некрофила.

По данным «МК», молодой человек является уроженцем Архангельска. С детства он отличался гиперактивностью — его даже показывали психиатру, но врач отклонений у него не выявил. Около пяти лет назад мужчина женился, после чего перебрался в Подмосковье. Там он купил квартиру в ипотеку и безуспешно пытался устроиться на работу в ритуальное агентство. Автор статьи отметила, что за задержанным не замечали странностей, кроме увлечения черным юмором.

Источники РИА «Новости» добавили, что мужчина признал вину. Полицейские возбудили уголовное дело. По информации агентства, в багажнике задержанного также нашли куклу и лопату.

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