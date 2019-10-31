Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

Подозреваемый в нападении на ребенка в детсаду Нарьян-Мара мужчина привлекался к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики во «ВКонтакте». Также он состоял на учете в наркодиспансере.

Источник «360» в правоохранительных органах рассказал, что мужчина мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Также известно, что он не знал убитого ребенка и не является его родственником.

Telegram-канал Mash назвал устроившего нападение мужчину Денисом Поздеевым. В распоряжении «360» оказалось фото подозреваемого.

Как сообщил Mash, Поздеев слышал голоса в голове. Они призвали его «зарезать, чтобы жить вечно». Он лечился с 2016 года у нарколога в окружной больнице Нарьян-Мара. Telegram-канал «112» сообщает, дома у Поздеева во время обыска нашли листы с информацией про этот детский сад — состав групп и распорядок дня.

Мужчина зарезал ребенка в детсаду Нарьян-Мара Подробнее

«Задержанный преступник находился на учете наркодиспансера как хронический алкоголик. На настоящий момент известно, что сотрудник охранного агентства в детском саду дистанционно открыл дверь постороннему человеку», — приводит слова губернатора Ненецкого округа Александра Цыбульского портал NАО24.

Ранее в региональном управлении СК сообщили, что 31 октября мужчина напал на шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара. Ребенок умер на месте происшествия.

Следователи завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего», а также по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении охраны и сотрудников детсада.