Стали известны подробности госпитализации пострадавших при пожаре в больнице в Рязани

Областная клиническая больница имени Семашко в Рязани после пожара работает в штатном режиме. Четверо из восьми пострадавших переведены в другой корпус медучреждения, остальных госпитализировали в другие больницы.

«Четыре пациента из реанимации переведены в третий корпус больницы имени Семашко, две медсестры направлены в ОКБ, один пациент перевезен в ковидное отделение ОКБ, еще один пациент — в городскую больницу № 4», — сообщили РИА «Новости» в оперштабе при правительстве региона.

Больница, по словам собеседника агентства, работает в штатном режиме.

В ночь на 9 июня в больнице имени Семашко произошел пожар в реанимационном отделении. В результате погибли три человека, они отравились угарным газом. По данным местной ЕДДС, погибшие находились в больнице из-за осложнений после заражения коронавирусом.

По поручению министра МЧС Евгения Зиничева рабочая группа Центрального аппарата МЧС России отправилась в рязанскую больницу. Следственный комитет региона начал проверку. Губернатор Рязанской области Николай Любимов распорядился проверить все больницы региона.