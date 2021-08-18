Стали известны подробности гибели двух мужчин при спуске с вулкана на Камчатке

Трагический случай произошел вечером, 17 августа, на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке. Во время спуска сорвались 46-летний депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин, а также 35-летний мужчина. Об этом рассказал сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на туристку Валерию Ванину, которая стала свидетельницей происшествия.

По словам девушки, сначала сорвался один участник метров за 200 до вершины. Двое ребят захотели спуститься и, по возможности, оказать первую помощь. Погибшего нашли на краю обрыва ледника. Еще один человек тоже на камне поскользнулся, полетел вниз и разбился. Туристка добавила, что третий участник жив и здоров.

«Он спустился к телу Андрея (второй погибший), чтобы посмотреть, жив или не жив. Скончался на месте. Он остался там, потому что Андрей был в яркой одежде, чтобы МЧС показать место, где находится одно тело, и оттуда будет проще найти тело второго. Мы сразу же, как только произошла первая трагедия с Александром, сообщили в МЧС. По итогу Владимир самостоятельно выбрался из ледника, он спустился к нам в лагерь», — рассказала Ванина.

Уточняется, что туристическая группа была зарегистрирована и не раз совершала восхождение на горы.