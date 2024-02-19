Происшествия 19 февраля 2024, 14:38 Стали известны подробности ДТП со школьным автобусом под Орлом МВД: в результате ДТП со школьным автобусом под Орлом никто не пострадал РИА «Новости»

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Школьный автобус попал в ДТП под Орлом утром 19 февраля. В пресс-службе УМВД России по Орловской области сообщили, что водитель не справился с управлением и влетел в столб.

«Произошел занос транспортного средства с последующим наездом на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием», — передали в министерстве.

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В автобусе в этот момент находились дети. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

«Устанавливаются все обстоятельства ДТП», — добавили в МВД.

Губернатор региона Андрей Клычков поручил взять школьные маршруты на особый контроль, сообщили «Орловские новости».

Ранее в Удмуртии столкнулись школьный автобус и легковушка. В аварии пострадали семь человек, среди них двое — дети. Последствия ДТП ликвидировали 13 спасателей и шесть единиц спецтехники.