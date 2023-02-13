13 февраля 2023, 15:50
Стали известны подробности ДТП с тремя пострадавшими в Приморском крае
Серьезное ДТП произошло в Находке Приморского края. Там столкнулись две иномарки. В результате три человека пострадали. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на данные УМВД России по региону.
Как установили сотрудники органов, водитель Toyota Crown Majesta не справился с управлением и врезался в Toyota ist, которая двигалась по встречной полосе. После аварии оба водителя потеряли сознание. Также в салоне зажало пассажирку второй иномарки.
Реклама
Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.
Реклама
ДТП
Реклама
Реклама