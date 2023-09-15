Происшествия 15 сентября 2023, 11:12 Стали известны подробности ДТП с Mercedes в центре Москвы Shot: аварию в центре Москвы на угнанном Mercedes устроил пьяный работник мойки РИА «Новости»

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Стали известны подробности ночного ДТП с автомобилем Mercedes AMG GT в центре Москвы, в котором пострадали пять человек. За рулем находился 21-летний пьяный мужчина без водительских прав. Он угнал машину с мойки, на которой работал. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, авария произошла с автомобилем, принадлежащим основателю одного из любительских футбольных клубов в Москве. Молодой водитель ранее уже несколько раз угонял автомобили с мойки. В этот раз он ехал со скоростью около 150 километров в час. Из-за столкновения один из автомобилей перевернулся.

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В ДТП пострадали пять человек, включая пассажиров других автомобилей. Один из пострадавших — в тяжелом состоянии. Сам угонщик получил серьезные травмы, включая переломы шеи, грудной клетки и сотрясение головного мозга.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

За последний год водитель Mercedes Benz, спровоцировавший ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, более тысячи раз превышал скорость на дороге.