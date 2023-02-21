21 февраля 2023, 15:57
Стали известны подробности ДТП на Ахунском переезде в Пензе
Серьезное ДТП произошло на Ахунском переезде в Пензе. Авария спровоцировала пробку. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД региона.
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Одним из участников аварии стала машина реанимации. Травмы получила водительница автомобиля Renault Symbol. Врачи оказали пострадавшей помощь на месте происшествия. По предварительным данным, авария могла произойти из-за снегопада.
ДТП
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