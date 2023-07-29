Происшествия 29 июля 2023, 13:44 Стали известны подробности диверсии на НПЗ в Самаре Baza: на территории Куйбышевского НПЗ в Самаре было заложено три бомбы Pxhere

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Подозреваемый, утроивший взрыв на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, рассказал, что в здании было заложено три бомбы. Одна из них сработала раньше времени. Об этом написал Telegram-канал Baza.

«Именно задержанный и показал где заложены остальные СВУ — их успели обезвредить», — написал канал.

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Мужчина рассказал, что его курировал человек из другой страны. Кроме того, он добавил, что на его семью оказывали давление. До момента взрыва молодой человек проработал на Куйбышевском заводе полгода. Сам мужчина — уроженец Украины, но переехал в Россию.

Самарский районный суд арестовал подозреваемого на два месяца. Задержанный свою вину признал и начал сотрудничать со следствием.

Как стало известно ранее, при взрыве никто не пострадал, серьезных разрушений на территории предприятия не было. Зачинщика диверсии поймали, когда тот пытался уехать из России. Возбуждено уголовное дело.