Стали известны подробности ЧП на заводе по выпуску взрывчатки в Башкирии

На заводе по выпуску взрывчатки «Авангард» в Стерлитамаке, где погиб человек, загорелась продукция. Об этом сообщили в Гострудинспекции.

«Произошла вспышка спецпродукции с образованием высокой температуры и большого количества газов», — заявили в ведомстве. Сообщение процитировало РИА «Новости».

Погибла 45-летняя женщина. Двое сотрудников 51 и 37 лет получили ожоги. У одного из них ожоговый шок третьей степени, его госпитализировали. Состояние второго человека удовлетворительное. Ему назначили амбулаторное лечение.

На официальной странице мэрии Стерлитамака в соцсети «ВКонтакте» говорится о том, что ЧП случилось 23 ноября, примерно в 13:30 по местному времени (11:30 по московскому), в одном из цехов ФКП «Авангард». Уточняется, что «в ходе технологического процесса произошел сбой». Начато расследование. Предприятие пока никак не прокомментировало произошедшее.

Федеральное предприятие «Авангард» находится в подчинении Минпромторга, отметило информагентство. «Авангард» занимается утилизацией боеприпасов, а также выпуском взрывчатых веществ для Минобороны.