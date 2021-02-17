Стали известны подробности аварии в Тынде с участием поезда

Грузовой поезд сошел с рельсов в амурском городе Тында 16 февраля. Это произошло после того, как он врезался в тупик. По версии следователей, машинист продолжал движение поезда, несмотря на запрещающий сигнал семафора, сообщило РИА ФАН.

После аварии машинист с помощником оказались в больнице. Медики утверждают, что на данный момент их жизням ничего не угрожает.

В результате аварии три секции локомотива перевернулись. Это произошло на железнодорожной станции Разъезд участка Тында — Юктали Дальневосточной железной дороги.

Как сообщается, машинист проигнорировал запрещающий сигнал семафора. После разбирательств виновным грозит до двух лет лишения свободы.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ „Нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта“», — сообщил старший помощник руководителя Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ Дарья Немцева.