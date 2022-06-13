Стали известны подробности аварии с баржей и катером, в которой погибли 4 человека

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку в связи со смертельной аварией на Волге в Чувашии. Специалисты проверят соблюдение законодательства о безопасности судоходства и, если на то будут основания, примут меры прокурорского реагирования, сообщило ведомство в Telegram-канале.

По предварительным данным, трагедия случилась около 23:55 12 июня на 1147-м километре судового хода реки Волги. Катер «Волжанка Voyager 67» врезался в теплоход «Коломенский 803». По информации Главного управления МЧС по Чувашской Республике, столкновение произошло около населенного пункта Шешкары. Погибли четыре пассажира маломерного судна. Обстоятельства и личности жертв устанавливаются.

На место выехали следственно-оперативная группа Чувашского линейного отдела МВД на транспорте, следователь Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, а также чувашский транспортный прокурор. От МЧС к устранению последствий аварии привлекли четырех специалистов и две спецмашины.

Ситуация остается на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.