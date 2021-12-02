Стали известны обстоятельства смертельного ДТП в Ростове-на-Дону

На северном обходе Ростова-на-Дону произошло столкновение трех машин, в результате погибли двое взрослых и ребенок. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

По данным издания, водитель Range Rover пошел на обгон и зацепил Hyundai Accent. Затем внедорожник столкнулся с ВАЗ-2115. В результате погибли водитель и два пассажира ВАЗа, в том числе маленький ребенок. Один человек получил травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.