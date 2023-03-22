Эксклюзив 22 марта 2023, 06:49 Стали известны обстоятельства гибели семьи с двумя детьми при пожаре в Новой Москве Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре и обрушении в доме в Новой Москве

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Смертельный пожар в частном доме в Новой Москве случился в двух комнатах и мансарде. Последняя обрушилась. Обстоятельства гибели семьи из четырех человек раскрыл источник «360».

Возгорание случилось в ночью с 21 на 22 марта в деревянном доме на территории поселения Вороновское. Огонь перешел на две комнаты первого этажа и мансарду и занял 90 квадратных метров. Спустя время мансардная часть рухнула на площади 50 квадратных метров. В результате погибли четыре человека, двое из которых — дети.

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Столичный Следком начал проверку. Криминалисты осмотрели место происшествия, следователи опросили очевидцев. Прокуратура уточнила информацию о жертвах пожара, тела которых нашли после его ликвидации. В доме погибли жена 1996 года рождения, муж 1992 года, двое детей — мальчик 2020 года и девочка — 2019 года.

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