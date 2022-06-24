Стали известны обстоятельства ЧП с уплывшими в море машинами в Сочи

Два автомобиля из-за наводнения унесло в акваторию Черного моря в Сочи. О подробностях произошедшего сообщил сайт телеканала «Звезда».

Машины припарковались под эстакадой на берегу горной реки Чвижепсе. При обильных осадках эта река часто выходит из берегов, что произошло и на этот раз. На данный момент известно, что в автомобилях находились восемь человек, один мужчина спасен и в настоящее время находится в больнице. Также спасатели обнаружили тело женщины, поиски остальных пропавших продолжаются. К поиску людей, в числе которых есть дети, привлечены спасательная техника и вертолет.