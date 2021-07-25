Стали известны новые подробности об аварийной посадке Ан-28 в Томской области

Самолет Ан-28 аварийно сел в Томской области из-за обледенения и отказа двигателей. Согласно данным, которые получили во время расшифровки черных ящиков воздушного судна, экипаж не предпринял никах мер. Теперь пилотам придется объясняться. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, противообледенительная система либо не сработала, либо ее не включали совсем. Также авиакомпанию «Сибирская легкая авиация» заподозрили в нарушении режима труда — экипаж менее чем за сутки выполнил 10 полетов.

Ранее пилот Анатолий Прытков рассказал, что на высоте 2450 метров два двигателя воздушного судна отказали из-за обледенения после выхода из облачности. Он отметил, что экипаж несколько раз попытался их запустить до определенной высоты. Потом пилоты выбрали площадку для приземления и предупредили пассажиров.

На прошлой неделе пассажирский самолет Ан-28, летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку в Бакчарском районе. На борту находились 18 человек. Все выжили. Травмы получили 11 человек.