Происшествия 03 июля 2023, 00:12 Стали известны новые подробности о смерти пятилетней девочки в Оренбургской области Kp.ru: пропавшая в Оренбургской области девочка утонула в 250 метрах от дома Freepik

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Пятилетняя девочка из Сорочинска, которую нашли мертвой 2 июля в камышах реки Самары, могла умереть в день пропажи. Об этом сообщил kp.ru один из волонтеров, принимавших участие в ее поисках.

Он отметил, что по данным водолазов, тело должно всплывать через три дня после затопления. Вероятно, в злополучный день девочка пошла плавать, но выбраться не смогла. Река находится 250 метрах от ее дома.

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«Дорогу она, скорее всего, знала. Бабушка нередко их водила туда купаться. Все в шоке, что с родителями — и представить страшно», — сообщил волонтер.

В день пропажи бабушка на несколько минут отошла к заболевшей старшей сестре девочки, поэтому младшая внучка осталась одна. Когда бабушка вернулась, то нигде не обнаружила пятилетнего ребенка.

Рядом с домом находится лесной массив, деревья очень густые и видимость плохая. Она сразу забила тревогу и отправилась на поиски маленькой внучки. У погибшей были особенности развития. Девочку искали три дня.

Ранее стало известно о пропаже маленькой девочки возле реки в Иркутске. Ее родители распивали алкоголь, и ребенок был предоставлен сам себе.