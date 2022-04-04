Стали известны новые детали ДТП с автобусом в Волоколамске

Первый заместитель министра транспорта Подмосковья Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву о новых деталях ДТП с рейсовым автобусом в Волоколамске. По ее данным, водитель заявил, что его подрезали и после этого он не справился с управлением. Водитель в шоковом состоянии.

«Как только следственные действия будут завершены, тут же доложим о причинах трагедии», — пообещала Кротова.

Она напомнила, что эта авария произошла при повороте на деревню Матренино: автобус «съехал с моста и упал на бок». Погибли два человека.

«Благодаря нашему Минздраву было выслано два вертолета, обеспечено шесть автомобилей скорой помощи. <…> Игорь Борисович [Тресков] на месте, сейчас ведутся следственные действия», — добавила Анна Кротова.

Количество пострадавших, по последним данным, составляет 14 человек. Прокуратура и ГУ МВД Московской области ведут проверку по факту происшествия.

Перевернутый автобус попал на видео.