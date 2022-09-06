Стали известны имена погибших в результате теракта у российского посольства в Кабуле | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 18:31)

Стали известны имена погибших в результате теракта у российского посольства в Кабуле

МИД: теракт в Кабуле унес жизни второго секретаря Шаха и специалиста-эксперта Сергеевича

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Взрыв у российского посольства в Кабуле унес жизни двух сотрудников дипломатического представительства. Об этом сообщили представители МИД. Их слова опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«5 сентября 2022 года трагически погибли при теракте в Афганистане сотрудники посольства России в Кабуле — второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич», — сообщили в сообществе.

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Руководство МИД выразило соболезнования родным и близким жертвам взрыва. Они отметили, что светлая память о погибших останется в сердцах.

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Ответственность за теракт уже взяла на себя группировка ИГИЛ («Исламское государство», запрещена в России).

Взрыв произошел в результате работы смертника. В него успели выстрелить, однако злоумышленник смог подорвать размещенное на нем самодельное взрывное устройство на улице Дар-уль-Аман.

Афганистан

МИД РФ

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