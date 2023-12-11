Происшествия 11 декабря 2023, 03:51 Стали известны имена замерзшей голой пары в Екатеринбурге Замерзшими насмерть на парковке екатеринбуржцами оказались Павел и Анастасия РИА «Новости»

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Стали известны имена мужчины и девушки, погибших на парковке в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщило местное издание E1.ru о ссылкой на знакомую погибшей.

По ее словам, в машине были тела Павла М. и Анастасии Ф. Женщина рассказала, что общалась с Анастасией в детстве. Она описала ее как скромную и тихую с виду девушку. По ее словам, Анастасия много лет работала промоутером в «Галамарте».

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По предварительной информации молодая пара задохнулась угарным газом.

Ранее жители Екатеринбурга, проживающие в Академическом районе, обнаружили тела мужчины и женщины в машине. Они были полностью голые, окаменевшие от холода.

Начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых отметил, что признаков криминала в их гибели не обнаружили.