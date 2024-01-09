09 января 2024, 13:40
Стали известны имена погибших и пострадавших в массовом ДТП на М-11
Источник «360»: состояние пяти человек оценили как тяжелое после аварии на М-11
В массовом ДТП на трассе М-11 в Новгородской области пострадал 21 человек, из них четверо скончались. Данными о последствиях аварии поделился источник «360».
Жертвами аварии, в которой столкнулись более 50 машин, стали трое взрослых и один маленький ребенок. В детскую больницу доставили семилетнюю девочку года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой. Также врачи госпитализировали еще трех детей. Их состояние оценили как средней тяжести.
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Состояние пяти взрослых оценили как тяжелое. С множественными травмами пострадавших доставили в ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница». Еще восемь человек, у которых диагностировали такие ранения, как ушиб грудной клетки, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб тазобедренного сустава и другие, от госпитализации отказались.
Массовое столкновение на трассе М-11 могли спровоцировать сильные снегопады и морозы. Точную причину определят специалисты, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал автомобилистов проявлять осторожность на дороге.
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