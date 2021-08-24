Стали известны детали поножовщины между бывшими супругами в Петербурге

Ссора между бывшими супругами переросла в поножовщину в Петербурге, мужчина госпитализирован с ножевым ранением. Подробности произошедшего «Невским новостям» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, женщина приехала к бывшему мужу домой, чтобы выяснить отношения. Однако между экс-супругами возник конфликт, который закончился дракой с применением холодного оружия.

Мужчина, получивший колото-резаное ранение в область живота, госпитализирован. Он в тяжелом состоянии, у него началось внутреннее кровотечение в брюшной полости.

35-летняя женщина, ранившая бывшего мужа, сама заявила об этом в полицию.