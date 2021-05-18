Стали известны детали аварии с участием трамваев в Казани

В МУП “Метроэлектротранс” рассказали о столкновении трамваев в Казани. По словам Айрата Сафина, заместителя генерального директора МУП “Метроэлектротранс”, сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины столкновения двух трамваев в Казани, в результате которой пострадали четыре человека.

Сафин отметил, что столкновение случилось вблизи железнодорожной платформы “Компрессорный” и торгового центра “Мегга Мебель”. Об этом сообщило издание inkazan.ru. Соответствующую информацию предоставил Комитет по транспорту Казани у себя в Телеграмм-канале.

Все пострадавшие доставлены в городскую клиническую больницу № 7. Они все получили травмы разной степени тяжести.