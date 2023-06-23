Происшествия 23 июня 2023, 08:57 Стала известна возможная причина разрушения батискафа Titan Ученый Инзарцев заявил, что корпус батискафа Titan мог взорваться из-за дефектов Telegram

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Корпус батискафа Titan, который пропал во время погружения к обломкам лайнера «Титаник», мог взорваться на глубине. Такое предположение выдвинул главный научный сотрудник Института проблем морских технологий имени академика М. Д. Агеева Александр Инзарцев. Его комментарий опубликовали на сайте ДВО РАН.

Он напомнил возможные причины разрушения корпуса батискафа: «усталость» обшивки, наличие микротрещин, рекомендация ограничить глубину погружения, которую нарушили.

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«Если все действительно обстояло таким образом, то при достижении критического давления корпус мог моментально схлопнуться — взорваться», — отметил Инзарцев.

Он подчеркнул, что подобные случаи с погружаемыми аппаратами уже происходили ранее.

Ученый предложил попытаться найти батискаф с помощью гидролокатора, который «отсканирует» участок дна, где могло произойти крушение.

Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко рассказал «360», что батискаф Titan обнаружить и поднять невозможно.