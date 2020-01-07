Стала известна возможная причина пожара под Ярославлем, где погибли дети

Неисправность электрической проводки могла стать причиной пожара, вспыхнувшего в частном доме в Ярославской области. В результате возгорания погибли трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУСКР.

«В качестве одной из основных версий по поводу причины возникновения пожара следствие рассматривает неисправность электропроводки», — сказано в сообщении.

Источник фото: СУ СКР по Ярославской области

По информации следователей, возгорание произошло ночью 7 января в одном из деревянных домов в деревне Кучеры. Во время пожара погибли трое маленьких детей, которым было пять, восемь и 11 лет. Родителей отправили с ожогами в больницу для оказания медицинской помощи. Их госпитализировали в Борисоглебскую центральную районную больницу.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Сейчас правоохранители выясняют точные причины и обстоятельства происшествия.