Стала известна вероятная причина ДТП с 7 погибшими в Самарской области. Видео

Причиной ДТП в Самарской области, в котором погибли семь человек, по предварительной версии, стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».

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Грузовик Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen столкнулись в понедельник утром в районе поселка Курумоч в Волжском районе Самарской области. Погибли семь человек, находившиеся в легковом авто. Водитель грузовика не пострадал.

«Предварительно, виновен водитель Volkswagen. Он выехал на встречную полосу», — сообщил источник агентства.

По информации Telegram-канала Mash, среди погибших, находившихся в Volkswagen Tiguan, пять мужчин и две девушки. Все они погибли.

Инцидент произошел около 06:00 на восьмом километре автодороги Самара — Тольятти. Об этом ранее сообщила региональная прокуратура.

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий поручил провести проверку по факту ДТП. На место выехал зампрокурора Алексей Павлов. После выяснения обстоятельств и причин аварии примут окончательное решение о привлечении виновных к ответственности.