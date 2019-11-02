Стала известна вероятная причина аварии под Самарой
Предполагаемый виновник смертельного столкновения в Волжском район водитель автомобиля Toyota Land Cruise шел на обгон фуры на трассе. Это можно увидеть на появившемся видео с места аварии. Об этом сообщил «63.ру» со ссылкой на областной главк МВД.
Однако маневр водитель завершить не смог и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Vesta.
На опубликованных кадрах видно, как водитель иномарки начинает выезжать для совершения обгона, но навстречу ему движется отечественный автомобиль.
В результате столкновения погибли четыре человека: оба водителя и пассажир отечественной легковушки. Выжить удалось только 13-летней девочки, которая ехала в Lada Vesta.
В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.