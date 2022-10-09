Компания, заказ которой исполнял водитель загоревшейся на Крымском мосту машины, сначала открестилась от случившегося | 360°

Происшествия 09 октября 2022, 19:14 Поделиться Telegram

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Viber Компания, заказ которой исполнял водитель загоревшейся на Крымском мосту машины, сначала открестилась от случившегося Владелец компании-клиента загоревшегося на Крымском мосту грузовика работает со следствием РИА «Новости»

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По предварительным данным, водитель загоревшегося на Крымском мосту грузовика исполнял заказ от компании «ТЭК-34». Журналисты Daily Storm дозвонились до владельца и гендиректора организации Олега Антипова. Детали разговора опубликовали в Telegram-канале издания.

Журналисты Daily Storm отметили, что сначала Антипов отрицал свою причастность к деятельности «ТЭК-34». Однако в ходе разговора он отметил, что находится на связи с правоохранителями и работает с представителями следствия.

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«Я буду говорить то, что должен говорить, чтобы помочь следствию», — сказал Антипов.

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Также он отметил, что старается помочь следствию. Поэтому не сможет поделиться с журналистами объемом информации больше дозволенного.

«Я подписал соответствующие документы», — подчеркнул он.

Он отметил, что его компания не причастна к недавней аварии на Крымском мосту. По его словам, в ином случае у журналистов не было бы возможности с ним связаться.

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