Происшествия 03 сентября 2023, 09:36 Стала известна причина смерти школьника после линейки 1 сентября на Урале Восьмиклассник умер в Каменске-Уральском, вдохнув газ из баллончика РИА «Новости»

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Учащийся восьмого класса погиб в Каменске-Уральском, предположительно, после вдыхания газа из баллончика. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

По информации ведомства, 15-летний подросток плохо себя почувствовал на прогулке 1 сентября. Его друзья вызвали скорую помощь, прибывшие на место медики констатировали гибель подростка.

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«Предположительно, подросток умер после вдыхания паров газа. Баллончик для заправки газовых устройств обнаружили в кармане его одежды», — отметили в прокуратуре.

Молодой человек не находился на учете в органах системы профилактики. Его воспитывали в полной семье.

Региональное ведомство начало проверку по части соблюдения законодательства об охране здоровья и жизни несовершеннолетних.

О смерти подростка стало известно в субботу, 2 сентября. Днем ранее, в День знаний, после школьной линейки он в компании друзей отправился гулять и с одним товарищем отошел в лесополосу. Обратно его сопровождающий вернулся в одиночестве и сообщил о гибели школьника.