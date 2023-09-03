03 сентября 2023, 09:36
Стала известна причина смерти школьника после линейки 1 сентября на Урале
Восьмиклассник умер в Каменске-Уральском, вдохнув газ из баллончика
Учащийся восьмого класса погиб в Каменске-Уральском, предположительно, после вдыхания газа из баллончика. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.
По информации ведомства, 15-летний подросток плохо себя почувствовал на прогулке 1 сентября. Его друзья вызвали скорую помощь, прибывшие на место медики констатировали гибель подростка.
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«Предположительно, подросток умер после вдыхания паров газа. Баллончик для заправки газовых устройств обнаружили в кармане его одежды», — отметили в прокуратуре.
Молодой человек не находился на учете в органах системы профилактики. Его воспитывали в полной семье.
Региональное ведомство начало проверку по части соблюдения законодательства об охране здоровья и жизни несовершеннолетних.
О смерти подростка стало известно в субботу, 2 сентября. Днем ранее, в День знаний, после школьной линейки он в компании друзей отправился гулять и с одним товарищем отошел в лесополосу. Обратно его сопровождающий вернулся в одиночестве и сообщил о гибели школьника.
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