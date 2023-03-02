Происшествия 02 марта 2023, 10:06 Стала известна причина смертельного ДТП с автобусом и грузовиком на Алтае МВД: выезд автобуса на встречную полосу спровоцировал смертельное ДТП на Алтае РИА «Новости»

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Причиной смертельной аварии в Алтайском крае стал выезд автобуса на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Водитель 1975 года рождения, управляя автобусом „Кинг Лонг“, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущимся <…> МАН с прицепом», — уточнили в ведомстве.

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В пресс-службе рассказали, что авария произошла в ночь на 2 марта в Рубцовском районе, на 267-м километре автодороги А-322 Барнаул — Рубцовск — граница Республики Казахстан.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства столкновения автобуса и грузовика.

Междугородний автобус вез пассажиров из Новосибирска в Семей. Жертвами аварии стали два человека, еще пятеро пострадали. Прокуратура Рубцовского района организовала проведение проверки.