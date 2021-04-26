Стала известна причина пожара в Башкирии, в котором погибла семья с детьми

Стало известно, почему семья не смогла спастись из горящего дома в Башкирии. Из-за севшей батарейки в пожарном извещателе погибла семейная пара и двое их детей.

Как сообщает mkset.ru, проверка показала, что пожарный извещатель в доме не сработал. За два дня до трагедии у него села батарейка.

В связи с этим руководство регионального МЧС попросило глав администраций проверить в извещателях наличие батареек. В случае, если вышел их срок годности, заменить севшие элементы до конца недели.