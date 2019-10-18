Стала известна причина пожара на плавбазе «Петр Житников»
Пожар на плавбазе «Петр Житников» не смогли потушить за трое сутокПодробнее
Как сообщила РИА «Новости» старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова, против капитана и директора плавзавода завели административное дело о «нарушении требований пожарной безопасности на морском транспорте». Также судовладельцу, генеральному директору АО ХК «Дальморепродукт» внесли представление.
Кроме того, после инцидента проверили капитана порта Находка и капитана Владивосток ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики». Как выяснилось, во время исполнения полномочий контроль за ситуацией был недостаточным. В связи с этим представления внесли главам Сахалино-Курильского и Приморского территориальных управлений Росрыболовства.
Плавбаза «Петр Житников» загорелась в ночь на 24 сентября недалеко от острова Итуруп в Тихом океане. В консервном цехе вспыхнула одна из тар. Всего эвакуировали 363 человек, пожар удалось потушить только 30 сентября.