Стала известна причина пожара на плавбазе «Петр Житников»

Нарушения пожарной безопасности привели к возгоранию на плавучей базе «Петр Житников». Огонь смогли полностью ликвидировать только через неделю. Судовладельцу вынесли представление, а капитан попал под административное дело.

Пожар на плавбазе «Петр Житников» не смогли потушить за трое суток Подробнее

Как сообщила РИА «Новости» старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова, против капитана и директора плавзавода завели административное дело о «нарушении требований пожарной безопасности на морском транспорте». Также судовладельцу, генеральному директору АО ХК «Дальморепродукт» внесли представление.

Кроме того, после инцидента проверили капитана порта Находка и капитана Владивосток ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики». Как выяснилось, во время исполнения полномочий контроль за ситуацией был недостаточным. В связи с этим представления внесли главам Сахалино-Курильского и Приморского территориальных управлений Росрыболовства.

Плавбаза «Петр Житников» загорелась в ночь на 24 сентября недалеко от острова Итуруп в Тихом океане. В консервном цехе вспыхнула одна из тар. Всего эвакуировали 363 человек, пожар удалось потушить только 30 сентября.