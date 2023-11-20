Важное 20 ноября 2023, 13:35 Стала известна причина крушения Ан-2 на Чукотке Губернатор Кузнецов: причиной крушения Ан-2 на Чукотке стало ухудшение погоды РИА «Новости»

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Причинами крушения самолета Ан-2 на Чукотке стали сильный порывистый ветер и снижение видимости. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

«Предварительно установили, что самолет осуществлял рейс в летную погоду. Однако погодные условия резко ухудшились при заходе на посадку: начался сильный порывистый ветер и упала видимость, что стало причиной происшествия», — написал он.

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Кузнецов отметил, что обсудил этот вопрос с главой комиссии по расследованию авиапроисшествий Межгосударственного авиационного комитета Москвы Романом Костенюком.

«После завершения расследования комиссия также предоставит авиакомпаниям рекомендации, которые позволят предупредить такие ситуации», — добавил губернатор Чукотки.

Также он подчеркнул, что экипаж самолета остался жив благодаря грамотной работе медицинских специалистов и поисковых групп, а также оперативной организации поисковых мероприятий.

Об исчезновении Ан-2 на Чукотке стало известно утром 10 ноября, писал RT. Спустя несколько часов самолет обнаружили, на борту находились два пилота и пассажир. Получивший перелом ноги капитан борта признавался, что экипаж спасло только чудо.