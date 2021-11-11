Стала известна причина аварийной посадки вертолета Ми-8 на Таймыре

Вертолет Ми-8 аварийно сел на севере Красноярского края из-за того, что во время приземления задел кроны деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным регионального главка МЧС РФ, ЧП произошло в Туруханском районе Красноярского края, на борту было три члена экипажа, пострадавших нет.

«11 ноября, в дневное время, вертолет Ми-8, следовавший по маршруту Валек — Светлогорск — Игарка, при заходе на посадочную площадку в поселок Светлогорск <…> задел кроны деревьев, в результате чего произошло его падение», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировало РИА «Новости».

Из-за удара о землю Ми-8 получил множество механических повреждений. В частности, у него поврежден топливный бак, оборвалась хвостовая балка.

По информации МЧС России, все произошло в Туруханском районе Красноярского края. На борту находились три члена экипажа, никто из них не пострадал. На месте ЧП находятся 10 спасателей и три единицы техники.

По факту случившегося открыто уголовное дело о нарушении правил безопасного движения. Следствие даст оценку действиям летчиков и наземных служб.