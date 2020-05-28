Стала известна причина аварийной посадки SSJ100 в Шереметьево

СМИ сообщили, что самолет Sukhoi Superjet 100 аварийно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя. Но причиной экстренного приземления стал сработавший датчик температуры.

«Сработал датчик температуры, и пилоты, согласно протоколу, отключили двигатель и штатно посадили самолет в пункте назначения», — сообщил «Известиям» PR-директор филиала «Региональные самолеты» ПАО «Корпорация „Иркут“» Дмитрий Калениченко.

Он добавил, что у воздушного судна двигатели не отказывали.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что днем 28 мая в Шереметьево экстренно сел самолет Sukhoi Superjet 100. Аварийная посадка лайнера без пассажиров произошла якобы из-за полностью отказавшего двигателя. Сам рейс был техническим, поэтому самолет просто доставляли из Жуковского в Шереметьево. На борту было три члена экипажа, никто не пострадал.