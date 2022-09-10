Стала известна предварительная причина пожара в ТЦ в Уфе | 360°

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Стала известна предварительная причина пожара в ТЦ в Уфе

ТАСС: аварийная работа электрооборудования могла стать причиной пожара в ТЦ в Уфе

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Причиной пожара в торгово-развлекательном центре «Меркурий» в Уфе могла стать аварийная работа электрооборудования, рассказали ТАСС в экстренных службах города. Эксперты намерены установить все обстоятельства произошедшего.

«В ходе доследственной проверки были опрошены свидетели начала пожара и отсмотрены записи камер видеонаблюдения. Установлено, что пожар возник на третьем этаже рядом с мебельным магазином. Вероятной причиной является аварийная работа электрооборудования», — сообщил собеседник агентства.

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Более конкретную причину и место появления возгорания установят во время дальнейших следственных мероприятий и экспертиз, на данный момент проводится доследственная проверка. Дело пока не возбуждено, отметило издание.

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Пожар разгорелся вечером в пятницу, сообщение об огне поступило в 19:36. Горел третий этаж и крыша здания. На месте работали 28 пожарных расчетов и около 80 единиц личного состава пожарно-спасательных подразделений.

Кадры с пожара разлетелись в Сети. ИА Nation News сообщает, что пожару было присвоена третья категория сложности.

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