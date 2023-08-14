Происшествия 14 августа 2023, 22:19 Стала известна предварительная причина взрыва в Махачкале Взрыв в Махачкале раздался из-за баллона с газом на заправке Фото: администрация Махачкалы / Telegram

Читать 360tv в

Взрыв, который прогремел в Махачкале вечером 14 августа, раздался из-за газового баллона. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала «112», в результате ЧП погибли три человека. Официально эти данные пока не подтвердили.

Реклама

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале отметил, что количество пострадавших уточняется.

«На выезде из Махачкалы произошел взрыв на одной из заправок. <…> На месте работают спасатели и медики», — отметил он.

Меликов взял ситуацию под личный контроль и отметил, что более подробную информацию сообщит позже.

Администрация города отметила, что, по предварительным данным, взрыв раздался в автосервисе в районе торгового центра «Глобус». По словам очевидцев, он был настолько сильным, что в доме затряслись окна.