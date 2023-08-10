Происшествия 10 августа 2023, 18:36 Стала известна предварительная причина смерти школьницы из Каменска-Уральского Отец школьницы из Каменска-Уральского: дочь могла отравиться синтетическим препаратом Телеканал «360»

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Отец погибшей 16-летней школьницы из Каменска-Уральского назвал предварительную причину смерти дочери. По его словам, она отравилась синтетическим препаратом. Его слова привело издание E1.ru.

«Отравление синтетическим препаратом. Заключение будет через месяц, тогда и вещество будет известно. Подробности пока неизвестны», — сказал он.

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Мужчина добавил, что существует версия, будто перед смертью девушка встретила кого-то или ее там ждали. В настоящий момент следователи запрашивают все видеозаписи, которые помогут установить правду.

Ранее отец девочки поделился, что у правоохранителей есть версия, что погибшей стало плохо. Однако он не считает этот сценарий правдоподобным, так как у нее не было проблем со здоровьем. Как напомнил RT, мужчина ранее заявил, что его дочь не могла употреблять запрещенные вещества.

Труп 16-летней девушки без признаков насильственной смерти обнаружили в лесополосе в ночь на 10 августа. Перед гибелью она написала в соцсетях шутливое сообщение с просьбой «не убивать и не насиловать» ее.