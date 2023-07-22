22 июля 2023, 11:25
Стала известна предварительная причина смерти главы «ИКС Холдинга»
«ИКС Холдинг»: предварительная причина смерти Антона Черепенникова — остановка сердца
Глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников мог скончаться из-за остановки сердца. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
«Предварительная причина [смерти] — остановка сердца», — указали в публикации.
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Изначально в посте «ИКС Холдинга» не указывали обстоятельства, при которых умер 40-летний предприниматель. Позже информацию отредактировали.
Антон Черепенников умер 22 июля. Бизнесмену было 40 лет. По данным Telegram-канала Baza, бизнесмена нашли в его офисе на Мичуринском проспекте в Москве.
В IT-сфере Черепенников начал работать с 2005 года, а в 2018-м создал «ИКС Холдинг», возглавив его.
Деятельность холдинга связана с инвестиционными проектами. По данным СМИ, в 2021 году «ИКС Холдинг» занял второе место среди самых крупных российских IT-разработчиков.
Бизнес
Москва 2023
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