  • Стала известна предварительная причина прорыва дамбы под Красноярском

    19 октября 2019, 08:17

    Дарья Бунякова

    Сильный износ дамбы мог привести к ее разрушению в Красноярском крае. Наводнение затопило два общежития и унесло жизни уже 12 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника региональных экстренных служб.
    Стала известна предварительная причина прорыва дамбы под Красноярском

    Около 80 человек могли находиться в затопленных общежитиях в Красноярском крае

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    «В качестве основной версии разрушения дамбы на реке Сейба рассматривается износ тела плотины», — рассказали агентству.

    Прорыв дамбы технологического водоема на территории золотодобывающей артели произошел ночью 19 октября. Плотина находится рядом с поселком Щетинкино в Курагинском районе.

    Согласно последним данным МЧС, под водой оказались два общежития в которых могло находится порядка 80 человек.

    В результате ЧП погибли 12 жителей. 14 пострадавших сейчас находятся в больнице под наблюдением медиков. Пропавшими сейчас числятся еще 10 человек.

    СК возбудил уголовное дело о «Нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц».

    Сейчас на месте прорыва конструкции работаю 270 человек и 50 единиц техники, включая авиацию. Все обстоятельства и точные причины выясняются.