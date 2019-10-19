Стала известна предварительная причина прорыва дамбы под Красноярском

Около 80 человек могли находиться в затопленных общежитиях в Красноярском крае Подробнее

«В качестве основной версии разрушения дамбы на реке Сейба рассматривается износ тела плотины», — рассказали агентству.

Прорыв дамбы технологического водоема на территории золотодобывающей артели произошел ночью 19 октября. Плотина находится рядом с поселком Щетинкино в Курагинском районе.

Согласно последним данным МЧС, под водой оказались два общежития в которых могло находится порядка 80 человек.

В результате ЧП погибли 12 жителей. 14 пострадавших сейчас находятся в больнице под наблюдением медиков. Пропавшими сейчас числятся еще 10 человек.

СК возбудил уголовное дело о «Нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц».

Сейчас на месте прорыва конструкции работаю 270 человек и 50 единиц техники, включая авиацию. Все обстоятельства и точные причины выясняются.